МЮ устроил голевую феерию в Англии, а Роналду отметился ссорой с судьей. Видео

Суперрезультативным получился матч 26-го тура английской футбольной Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Лидс" – 4:2. "Красные дьяволы" под проливным дождем обошлись даже без голов Криштиану Роналду, а звездный португалец отметился лишь желтой карточкой и был заменен.

Несмотря на то, что "Лидс" занимает 15-е место в таблице, хозяева под дождем дали настоящий бой фавориту. В первом тайме Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш вывели гостей вперед, но в начале второго в течение двух минут Родриго (шикарным ударом) и Рафинья восстановили равновесие – 2:2.

Роналду не смог в этот вечер забить, начал нервничать и получил "горчичник" за споры с судьей.

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Немецкий тренер МЮ Ральф Рангник угадал с заменами. Победу его команде принесли бывший "горняк" Фред и 19-летний темнокожий шведский полузащитник Энтони Эланга (на 70-й и 89-й минутах). Криштиану же был заменен на 85-й, когда его партнеры больше думали о защите и едва не пропустили.

Смотрите самые интересные моменты зрелищной игры.

После этого успеха МЮ закрепился на четвертой строчке, оторвавшись от "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко на четыре очка. "Молотобойцы" без украинца не смогли обыграть "Ньюкасл" – 1:1. А "Манчестер Сити" без нашего Александра Зинченко уступил дома "Тоттенхэму" – 2:3, но остался во главе таблицы. Однако "Ливерпуль" приблизился после победы над "Норвичем" (3:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду на профессиональном уровне забивает 21-й год подряд. Свою серию он начал еще в 2002-м году в "Спортинге".

Мы также писали о дорогущем автопарке Криштиану. Он его показал в фильме о своей возлюбленной Джорджине.