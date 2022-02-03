Роналду похвастался дорогим автопарком в фильме о Джорджине. Фотофакт

Андрей Фоменко
Футбол
2 минуты
1,0 т.
Роналду похвастался дорогим автопарком в фильме о Джорджине. Фотофакт

Один из лучших футболистов современности, португалец Криштиану Роналду, похвастался своим огромным автопарком дорогих машин. В сериале "Я Джорджина" от Netflix о его возлюбленной, которую он недавно поздравил с днем рождения, в кадр попали многие его элитные автомобили.

Об этом пишет английское издание Daily Mail. Журналисты насчитали у 36-летнего форварда "Манчестер Юнайтед" 18 авто, из которых самым дорогим является Bugatti Centodieci. Уникальная машина стоимостью 8,5 миллиона фунтов стерлингов выпущена лимитированной серией в количестве всего 10 штук.

Bugatti Centodieci.
Видео дня

В гараже Криштиану есть автомобили и "попроще": еще Bugatti, Mercedes, McLaren, Ferrari, Rolls-Royce.

Машины Роналду.

Футболист особо не скрывал своей страсти и легко приобретал новинки во время выступления за мадридский "Реал", итальянский "Ювентус", английский МЮ.

Автопарк.
Роналду у авто.

Всего в его гараже насчитали 18 элитных транспортных средств на общую сумму 18,2 миллиона фунтов стерлингов.

Список машин футболиста.
Криштиану на презентации.

Большинство автомобилей находятся в его доме стоимость 5 млн в Мадриде, а в Англии он сейчас передвигается на Bentley.

Пока же перед возобновлением сезона в Премьер-лиге звезда футбола отдохнул с беременной Джорджиной и четырьмя детьми в Эмиратах.

Семейный отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду похвастался отдыхом в Эмиратах: "Наслаждайтесь видом".

В конце 2021 года Роналду выложил фото с беременной подругой и сделал неожиданное заявление.

Призыв к вакцинации.
АнглияФутболфотографииКриштиану РоналдуДжорджина Родригес