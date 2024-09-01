'Курск – это Украина'. Алиев прокомментировал свое видео, за которое на него завели дело в России

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил, что ему абсолютно наплевать на "этих петухов", которые открыли против него уголовное дело. Накануне Следственный комитет Российской Федерации начал расследование против экс-футболиста за "призыв к терроризму".

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Причиной стало видео Алиева, где он призвал уничтожать мирное население на Курщине также, как делали российские оккупанты в Буче и Мариуполе.

"Я в эту гребанную Россию не собирался ехать и собираться не буду. В этой стране, даже не знаю, как ее назвать, все люди – террористы, прямо или косвенно напавшие на нашу страну. Я бы очень хотел, чтобы их все уничтожили. Чтобы этой страны больше не было. Я очень хочу, чтобы наши пацаны захватили Курск, а я приехал в этот город. Я жил там до 14 лет. Я мечтаю туда приехать. Курск – это Украина. Желаю всем нашим пацанам мирного неба над головой и здоровья. Продвигайтесь дальше, ребята", – цитирует Алиева "Збирна".

По словам бывшего динамовца ему с первых дней полномасштабной войны пишут и кадыровцы, и другие россияне.

"Угрожают постоянно. Но прошло уже два с половиной года, а я жив и здоров. Запомните: я никого не боюсь. Если я буду на передовой, то никогда в жизни в плен не сдамся и не предам свою страну. А моя страна – это Украина, где родились мои детишки. Здесь у меня очень много друзей", – сказал Александр.

Бывший игрок сборной признался, что никогда в жизни не сдастся на поле боя.

"Пусть меня лучше убьют или сам выдерну чеку из гранаты, но в плен я не попаду. Я готов умереть за Украину, потому что здесь родились мои детишки. Я никогда не отвечаю на сообщения россиян. Просто читаю и смеюсь. Вот даже во время нашего интервью россияне мне пишут в Instagram: "Мы тебя убьем". Ради бога, если сможете – пожалуйста. Но повторюсь: в плен я никогда не сдамся", – подытожил Алиев.

Ранее Алиев похвастался тем, что получил удостоверение участника боевых действий (УБД).

Напомним, что перед самым началом полномасштабного вторжения Алиев стал жертвой хейта в социальных сетях после того, как снялся с автоматом и пистолетом, надев при этом папаху донских казаков.

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