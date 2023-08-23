Мудрик загадочно 'исчез' из 'Челси'. Видео

Украинский хавбек "Челси" Михаил Мудрик отсутствовал на тренировке лондонского клуба 23 августа, сообщает Football Daily. Причины этого не известны.

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"Челси" 25 августа проведет поединок 3-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. Подопечные Маурисио Почеттино сыграют против "Лутона".

На видео с занятия игроков "синих" наш соотечественник отсутствовал.

В текущем сезоне 22-летний футболист сборной Украины принял участие в двух матчах за "Челси". Оба раза украинец выходил на замену, не отметившись никакими результативными действиями.

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