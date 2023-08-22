Мудрика в Лондоне словили фанаты 'Арсенала'. Видео стало вирусным в сети

Украинский нападающий "Челси" Михаил Мудрик пересекся в Лондоне с фанатами "Арсенала", который является главным конкурентом "синих". На видео видно, как болельщики начали издеваться над нашим соотечественником, подкалывая его за то, что тот в свое время выбрал "Челси", а не их команду.

Видео дня

Один из англичан поинтересовался, как у дела у Михаила после проигрыша "Вест Хэму" и "Арсеналу" в чемпионате Англии.

Другой заявил, что "Арсенал" это "твоя команда мечты" и если б он играл в составе "красных", то выиграл бы АПЛ.

22-летний футболист сборной Украины не смог ничего ответить и молча сидел в машине, ожидая, пока его оставят в покое. За день видео стало вирусным и разлетелось по социальным сетям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик в январе этого года перешел в "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 млн составили бонусы.

Перед трансферов в СМИ активно ходили слухи, что Михаил продолжит карьеру в "Арсенале".

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