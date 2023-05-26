Мудрик вышел в старте и запорол убойный момент. "Челси" разгромили. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик не смог попасть по мячу в дебюте гостевого поединка против "Манчестер Юнайтед". Матч 32-го тура английской Премьер-лиги завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Уже на 4-й минуте подопечные Френка Лэмпарда организовали быструю контратаку, которую по флангу разогнал Льюис Холл. Левый защитник молодежной сборной Англии отдал пас в центр на набегающего Мудрика, но украинец не смог нанести удар.

Спустя две минуту "Манчестер Юнайтед" усилиями Каземиро открыл счет. В итоге игра завершилась со счетом 4:1.

Для Михаила матч с "МанЮнайтед" стал 16-м в футболке "Челси" без забитого гола. С момента его трансфера за 100 млн евро, наш соотечественник смог отдать лишь две результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая Мудрик сыграл 63 минуты в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Борнмута". Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе, получив желтую карточку за симуляцию.

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