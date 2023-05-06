Мудрик смог сыграть лишь 63 минуты в матче АПЛ, устроив симуляцию. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сыграл 63 минуты в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Борнмута". Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме на Рахима Стерлинга. Английский нападающий на 86-й минуте ассистировал Жоао Феликсу, сделавшему окончательный счет 3:1 в пользу "синих".

Видео дня

Украинец за сыгранное время никакими результативными действиями не отметился. На 15-й минуте наш соотечественник упал в чужой штрафной, но вместо пенальти главный арбитр Джон Брукс показал Михаил желтую карточку за симуляцию.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored не высоко оценили действия украинского игрока. Sofascore поставил 6.6 (4-я с конца оценка), а Whoscored 6.2 (2-я с конца оценка).

Для Мудрика поединок с "Борнмутом" стал 15-м в футболке лондонского клуба. За это время 22-летний хавбек отдал лишь две результативные передачи.

Успех "Челси" в игре с "Борнмутом" стал первой победой во всех турнирах с 11 марта и первой для Фрэнка Лэмпарда после его возвращения в лондонский клуб. Это позволило столичной команде набрать 42 очка и гарантировать себе место в АПЛ в новом сезоне. При любых раскладах "Челси" не вылетит из элитного дивизиона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!