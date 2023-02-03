Мудрик дебютировал в стартовом составе ''Челси''. Украинца заменили уже в перерыве

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик не самым удачным образом дебютировал в стартовом составе лондонского "Челси". Наш соотечественник не смог себя проявить в игре с "Фулхэмом", которая, к тому же, стала для него первой на домашней арене "Сиэмфорд Бридж".

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Мудрик провел на поле 45 минут, после чего в перерыве был заменен на Нони Мадуэке. За это время украинец отметился лишь несколькими неудачными попытками обострить игру в атаке, а также одним нарушением правил.

Известный портал Who Scored по итогам первого тайма (0:0) назвал украинца худшим игроком матча. Вместе с сербским форвардом "Фулхэма" Александаром Митровичем наш соотечественник получил оценку 6,0.

При этом стоит отметить, что вся команда тренера Грэма Поттера до перерыва выглядела блекло. Достаточно сказать, что единственный сейв совершил именно вратарь "Челси" Кепа, когда парировал удар бразильского легионера соперников Перейры.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный французский футболист Эммануэль Пети восхитился Михаилом Мудриком. При этом в отношении украинца было открыто дисциплинарное дело Футбольной ассоциацией (FA), после того, как игрока обвинили в расизме. В ответ болельщики в нашей стране заступились за соотечественника.

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