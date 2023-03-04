Мудрика, купленного за 100 млн, отказались выпускать на поле и ''Челси'' победил впервые за 7 матчей

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик не сыграл в матче 26-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге. Футболист сборной Украины просидел весь поединок с "Лидсом" на скамейке запасных.

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Встреча завершилась минимальной победой лондонцев. Решающий гол на 53-й минуте забил защитник Уэсли Фофана.

Таким образом лондонцы прервали свою безвыигрышную серию из 7 матчей. До этого было 3 ничьих и 3 поражения.

Для Мудрика это стало третьей игрой подряд, когда он не попал в стартовый состав "Челси". Ранее Михаил трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме. Никакими результативными действиями украинец не отметился.

Эта победа позволила "Челси" набрать 34 очка и укрепиться на 10-м месте в турнирной таблице. Лидирует "Арсенал", который добыл сложнейшую волевую победу над "Борнмутом" на 97-й минуте.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составляют бонусы.

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