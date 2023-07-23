Мудрик эффектным ударом забил первый гол за 'Челси'. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик открыл счет своим забитым мячам за лондонский клуб, правда сделал это в неофициальном матче. 22-летний футболист сборной Украины отметился в победном поединке против "Брайтона" (4:3).

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Наш соотечественник вышел на замену во втором тайме, а уже через 20 минут праздновал забитый гол. Украинец разогнал атаку, обыгрался в стенку с Николасом Джексоном, прорвался через двоих защитников, вновь получил пас от Джексона и эффектным ударом слета отправил круглый снаряд точно в сетку.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе этого года за рекордные 100 млн евро. С того времени принял участие в 17 матчах во всех турнирах, сделав две результативные передачи.

В конце мая "Челси" сменил главного тренера. Новым наставником "синих" стал 51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Тренер позже рассказал, что собирается делать с Мудриком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик получает 97 000 фунтов стерлингов в неделю или чуть более 4,5 млн грн.

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