Официально: Мудрик получил в 'Челси' нового тренера

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино назван новым главным тренером лондонского "Челси", цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик. Контракт с бывшим наставником "Тоттенхэма" и "Пари Сен-Жермена" подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

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Об этом говорится в заявлении на официальном сайте "Челси". "Маурисио – тренер-победитель, работавший на самом высоком уровне, в разных лигах и на разных языках. Его дух, тактический подход и стремление к развитию сделали его исключительным кандидатом. Мы рады, что Маурисио присоединится к "Челси". Маурисио – тренер мирового класса с выдающимся послужным списком", – прокомментировали назначение спортивные директоры лондонцев Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли.

Почеттино начал тренерскую карьеру в 2009 году и работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", а также французском ПСЖ, с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. С лондонцами он выходил в финал Лиги чемпионов.

"Челси" по итогам провального сезона 2022/2023 занял 12-е место, а также дошел до четвертьфинала ЛЧ. Командой за сезон руководили сразу четыре специалиста – Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно и Фрэнк Лэмпард.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик запорол убойный момент в матче "Челси" с "Манчестер Юнайтед".

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