"Монако" – "Шахтер": онлайн видео голов плей-офф Лиги чемпионов

В эти минуты донецкий "Шахтер" играет свой первый поединок плей-офф Лиги чемпионов против "Монако". Гостевой матч проходит на стадионе "Луи II".

Счет был открыт на 18-й минуте после сольного прохода Педриньо.

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До этого матча "Шахтер" и "Монако" встречались лишь раз – в первом круге Кубка УЕФА-1979/80. Игра в Донецке завершилась победой (2:1). Ответный матч завершился победой монегасков (2:0), которые и прошли дальше.

Ответная игра пройдет 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист". Победитель этого противостояния попадает в групповой этап Лиги чемпионов.

Видео дня

Киевское "Динамо", как чемпион, попало в групповой этап ЛЧ автоматически.

Напомним, что в 3-м квалификационном раунде "горняки" прошли бельгийский "Генк", выиграв оба матча со счетом 2:1.

Перед игрой в еврокубках "Шахтер" добыл непростую победу в УПЛ над "Металлистом-1925".