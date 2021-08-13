'Шахтер' в непростом матче обыграл 'Металлист-1925' в УПЛ и догнал 'Динамо' в таблице

Донецкий "Шахтер" добыл непростую победу над харьковским "Металлистом-1925" в четвертом туре Премьер-лиги Украины. Подопечные Роберто Де Дзерби были сильнее на НСК "Олимпийский" – 2:0.

Вице-чемпионы страны, разумеется, владели инициативой, но это никак не конвертировалось в голевые моменты у ворот соперника. Первый тайм получился очень пресным. Харьковчане достаточно компактно оборонялись и не давали оппонентам подойти к своим владениям.

В перерыве итальянский тренер сделал сразу две замены. Уже на четвертой минуте второй 45-минутки "Шахтеру" удалось открыт счет. Помог "горнякам" стандарт: Майкон навесил с углового, опытный защитник Кривцов продлил мяч на дальнюю штангу, где этот пас в гол превратил Тарас Степаненко.

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После этого игра разорвалась на отдельные отрезки, к тому же футболисты стали чаще нарушать правила. В середине тайма "Металисту-1925" удалась неплохая контратака, которую завершал полузащитник Протасов, но его удар заблокировали.

За 15 минут до финального свистка "горняки" требовали пенальти, когда мяч попал в руку защитника харьковчан. Арбитр Шандор посчитал, что фола не было и на "точку" не указал. А на 80-й минуте форвард дончан Траоре классно пробил головой и удвоил преимущество своей команды.

В самой концовке "Металлист-1925" едва не возродил интригу, когда вратарь "Шахтера" Трубин совершил дикую ошибку, забросив мяч едва ли не в собственную "рамку". Но защитник гостей Ткачук поразить сетку не сумел.

Таким образом, "оранжево-черные" добыли третью победу в сезоне и сравнялись с "Динамо" по количеству очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава департамента футбола донецкого "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал судейство в первых турах УПЛ. Он отметил, что арбитры не назначили как минимум три пенальти в ворота соперников "горняков".