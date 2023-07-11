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"Мне не хватает": футболист сборной России пожаловался на "ситуацию в стране" и отстранение от еврокубков

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,6 т.
'Мне не хватает': футболист сборной России пожаловался на 'ситуацию в стране' и отстранение от еврокубков

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пожаловался на то, что может до конца карьеры больше не сыграть в международных соревнованиях. Участник ЧМ-2018 и Евро-2020 добавил, что сейчас не думает о переходе в европейский клуб "в связи со всей ситуацией".

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Об этом Зобнин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 29-летний футболист признался, что надеется принять участие в еврокубках, однако не знает, когда российские команды вернут в международные соревнования после отстранения из-за военного вторжения РФ в Украину.

"Мне не хватает": футболист сборной России пожаловался на "ситуацию в стране" и отстранение от еврокубков
"Мне не хватает": футболист сборной России пожаловался на "ситуацию в стране" и отстранение от еврокубков

"Мне не хватает еврокубков. Но ситуация такая, ничего с этим не поделаешь. До конца карьеры еще далеко. Надеюсь, сыграю в еврокубках. Карьера в Европе? Тяжелый вопрос. На данный момент в связи со всей ситуацией даже не думаю об этом. Точнее, стал меньше думать, чем пять лет назад, например. Все зависит от ситуации в стране, от моего здоровья. Как знаете, у меня были достаточно тяжелые травмы. Они дают о себе знать. Все время приходится об этом думать", – сказал Зобнин.

"Мне не хватает": футболист сборной России пожаловался на "ситуацию в стране" и отстранение от еврокубков

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал "единственный шанс" сборной России сыграть на ЧМ-2026 по футболу.

"Мне не хватает": футболист сборной России пожаловался на "ситуацию в стране" и отстранение от еврокубков

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная –  от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL,российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор футбольных судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии. 

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