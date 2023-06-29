УЕФА вернул россиян? РосСМИ опубликовали данные о допуске

Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор футбольных судей, который пройдет в сентябре в Швейцарии. При этом сам 44-летний уроженец Москвы не подтвердил эту информацию.

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По данным портала "РБ Спорт", российского арбитра впервые после 24 февраля пригласили на официальное мероприятие Европейского футбольного союза (УЕФА). В сборе участвуют судьи, которые входят в списки для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ и Евро-2024.

В комментарии сайту Sport24 Карасев отметил, что ему ничего неизвестно о снятии санкций со стороны УЕФА. "Откуда у вас такая информация? Я пока не осведомлен. Надо поговорить с руководством, у нас в четверг сбор. Об этом ничего не могу сказать", – сказал судья.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину Карасев входил в элитную категорию арбитров УЕФА. Он работал на чемпионатах мира, Европы, был четвертым рефери в финале Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА поставил на место Россию, которая намеревалась включить крымские команды во вторую лигу своего чемпионата.

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