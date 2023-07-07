Азия не поможет: назван 'единственный шанс' сборной России сыграть на ЧМ-2026 по футболу

Сборная России сможет попасть на чемпионат мира по футболу 2026 года только через европейский квалификационный турнир. Переход ассоциации страны-агрессорки в Азиатскую конфедерацию (АФК) поставит крест на шансах национальной команды РФ сыграть в США, Мексике и Канаде.

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Об этом в интервью порталу Чемпионат.com заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. По его словам, Европейский футбольный союз (УЕФА) заинтересован в том, чтобы представители РФ сохранили свое членство в организации.

"Переговоры идут. Крайнего срока не существует. Если говорить о жеребьевке, то жеребьевка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года. Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию – это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира – оставаться в УЕФА", – сказал Митрофанов.

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL,российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор футбольных судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии.

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