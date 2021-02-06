Министр спорта Испании о ситуации с Месси: это шокирует

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес заявил, что его шокировали данные о доходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Чиновник отметил, что, хотя в рыночном обществе"зарплаты не могут быть ограничены, существует моральная проблема.

"Это правда, что эти непомерные цифры очень шокируют", – сказал Урибес в интервью "Телемадрид", текст которого приводит besoccer.com.

По его мнению, у огромных зарплат в футболе давняя историю, не только в Испании, но и во всем мире.

"Сейчас у условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда людям приходится нелегко, это стало еще более заметно", – заявил Урибес.

Глава испанского Минспорта считает, в стране должны сделать так, чтобы такие деньги получали не только футболисты, но и ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в СМИ утекли все детали контракта Месси и "Барселоны". Согласно документу, за четыре сезона Лео получит 555 млн евро. После этого Месси заявил, что хочет уйти из клуба.

"Барселона" на своем официальном сайте уже опубликовала заявление, в котором сожалеет о том, что этих данные стали достоянием общественности.

Напомним, что Лионель в 17-летнем возрасте дебютировал в "Барселоне" в 2004 году. Летом 2020-го аргентинец открыто заявил о своем желании покинуть клуб, однако был вынужден остаться из-за одного из пунктов, прописанных в его контракте.

В октябре прошлого года Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров покинул пост президента "Барселоны".