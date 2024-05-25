Милевский впервые показал свою девушку, раскрыв ее внешность и имя. Фото

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" Артем Милевский раскрыл имя новой девушки. Подругу экс-игрока сборной Украины зовут Олеся Макаревич.

У себя в Instagram Олеся разместила совместное фото с Артемом, сопроводив его эмоджи с сердечком. Милевский отреагировал на пост соответствующим смайлом.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить выбор бывшего динамовца.

Отметим, что первый снимок Милевского с новой подругой появился 14 апреля. В кадре 39-летний уроженец Минска сидит рядом с блондинкой, нежно положив руку ей на обнаженную ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Милевский открыл для себя общественный транспорт, выложив видео, где он пораженный сидит в автобусе где-то в Киеве.

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