Миколенко потрясающим ударом с лета забил дебютный гол за "Эвертон". Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил свой дебютный гол за этот клуб. 22-летний футболист сборной Украины отметился в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Лестера".

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и отметился уже на 6-й минуте. Игроки "Эвертона" вбросили аут с правого фланга, мяч подхватил Алекса Ивоби, выдав идеальную передачу на украинца в центре.

Миколенко в касание роскошно приложился по круглому снаряду, отправив его метров с 20 четко под штангу.

Украинский футболист последний раз отмечался забитым голом почти год назад. Выступая за киевское "Динамо" 9 мая защитник расписался в воротах "Колоса".

Бывший форвард "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер пришел в восторг от этого гола.

"Вау! Какой потрясающий удар Миколенко в моменте его первого гола в АПЛ", – написал Ширер в Twitter.

Wow. What a stunning a strike from #Mykolenko for his first @premierleague goal #LEIEVE