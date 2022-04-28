Миколенко показал, кто "наживается на крови украинских бойцов". В ответ футболиста назвали "горе-блогером"

Украинский футболист английского "Эвертона" Виталий Миколенко опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором обвинил одну из украинских военных фирм в недобросовестной работе. По словам защитника сборной Украины компания отказалась бесплатно поставлять экипировку для ВСУ, несмотря на то, что якобы изначально была такая договоренность.

Миколенко рассказал, что владельцы организации взамен на бесплатные поставки, потребовали сертификаты, для исключения оплаты налогов. Когда все документы были сделаны, оказалось, что за товар необходимо еще заплатить.

"Я не хочу, чтобы такие скотины и бл*ди ходили спокойно по нашей земле. Пожалуйста, запомните этих людей и организацию. Информация проверена", – написал Миколенко, разместив координаты магазина и ссылку на соцсети.

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Компания у себя в Instagram контора ответила Виталию, опровергнув все обвинения и назвав футболиста сборной Украины "горе-блогером с раздутым эго". Также фирма призвала жаловаться в Instagram на пост Миколенко.

Спустя некоторое время комментарии к публикации были закрыты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта "Эвертон" эффектно поддержал нашу страну в войне с Россией. Команда из Ливерпуля на поединок 1/8 финала Кубка Англии против "Борхэм Вуда" назначила Миколенко своим капитаном.

10 апреля Виталий Миколенко провел великолепный гостевой поединок против "Манчестер Юнайтед", заставив "сорваться с катушек" знаменитого Криштиану Роналду.

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что этот матч стал для украинца Виталия Миколенко одним из его лучших матчей за клуб. Наставник в восторге от действий игрока сборной Украины.