Миколенко вышел на замену и через 5 минут помог забить решающий гол в ворота ''Челси''. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал автором предголевой передачи в 28-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге. 23-летний футболист сборной Украины появился на поле в концовке матча против "Челси" и помог своей команде уйти от поражения (2:2).

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На 84-й минуте Миколенко заменил Шимуса Коулмэна, а на 89-й уже праздновал забитый мяч. Наш соотечественник со своей половины поля вырезал передачу на Абдулайе Дукуре.

Малийский хавбек в касание переправил дальше на Эллиса Симса. 22-летний форвард эффектно разобрался с защитой соперника и пробил точно в ворота.

Украинский хавбек "Челси" Михаил Мудрик был в запасе, но на поле так и не вышел.

В АПЛ "Эвертон" идет на 15-м месте (26 очков). "Челси" расположился на 10-й строчки (38 баллов).

Напомним, что свой первый мяч в официальных играх Виталий забил в мае в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Лестера". Этот удар в итоге был признан лучшим в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, что Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января 2022 года. В Англии успел сыграть 44 матча во всех турнирах.

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