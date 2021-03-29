Миколенко вперше звернувся до українців після вилучення в матчі з Фінляндією і залишив збірну

Захисник збірної України Віталій Миколенко вперше відреагував на прикру помилку у матчі відбіркового турніру ЧС-2022 з Фінляндією.

Футболіст "Динамо" на 88-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "жовто-синіх" у простій ситуації подарував м'яч супернику, якого потім збив у своєму штрафному, заробивши вилучення і пенальті. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Віталій подякував усім за підтримку.

"Хочу сказати величезне спасибі кожному вболівальнику, який вірив у команду до кінця. І, звичайно ж, людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. Із вами я стану тільки сильнішим", – написав Миколенко.

Нагадаємо, через цю помилку Україна втратила перемогу над Фінляндією, завершивши матч унічию.

Пізніше Українська асоціація футболу оголосила про те, що Віталій залишив розташування збірної, адже не зможе взяти участь у грі з Казахстаном 31 березня через дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Георгій Бущан розповів, як він збив з пантелику Віталія Миколенка в моменті з вилученням і пенальті в грі з фінами. Також було опубліковано "секретне" фото футболіста після епізоду.