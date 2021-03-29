Бущан рассказал, как запутал Миколенко в решающем моменте матча с Финляндией

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан заявил, что игроки нашей национальной команды поддержали защитника Виталия Миколенко после его роковой ошибки в поединке с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

Во время послематчевого интервью вратарь рассказал, что частично вина за этот эпизод лежит и на нем. Он сделал не лучшую подсказку своему партнеру, в результате чего тот подарил мяч нападающему соперников.

"Они хорошо обороняются. Мы смотрели их матчи. Это добротная команда, которая борется до последней минуты. Конечно, мы ожидали этого. Наверное, в концовке нам немного не хватило концентрации. Поддержали Миколенко. Скорее всего, мне нужно было сказать ему, чтобы выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне его скидывал. Этим, наверное, я его и запутал. Поэтому хотел бы извиниться за то, что играли вдесятером и получили пенальти на последней минуте", – объяснил ситуацию Бущан.

Напомним, что Украина открыла счет в концовке матча с Финляндией, но уже на последних минутах обидно упустила победу после ошибки Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник нашей сборной Андрей Шевченко прокомментировал этот результат и действия защитника, которые привели к решающему голу в поединке.