"Эвертон" сделал Миколенко капитаном и вышел на матч во флагах Украины ради поддержки в войне против России. Видео

Футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, эффектно поддержал нашу страну в войне с Россией. Команда из Ливерпуля на поединок 1/8 финала Кубка Англии против "Борхэм Вуда" назначил 22-летнего черкасщанина капитаном.

Вместе с Миколенко все игроки "Эвертона" вышли на матч с флагами Украины. С желто-синими полотнищами появились на арене "Гудисон Парка" и представители "Борхэм Вуда".

Видео дня

После того, как команды выстроились на газоне, зазвучала композиция Джона Ленона "Imagine".

В этот момент спортсмены обеих команд растянули плакат со строчкой из песни: "Imagine all the people sharing all the world" ("Представь, что все люди равны по всему миру").

Некоторые фанаты не смогли сдержать своих чувств и расплакались. С трудом держался и наш соотечественник.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Встреча в итоге завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 27-м туре Премьер-лиги футболисты "Эвертона", а также игроки "Манчестер Сити" поддержали своих украинских легионеров Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Перед очной встречей футболисты "Эвертона" и "МанСити" вышли на поле ливерпульского "Гудисон Парк" с украинскими флагами, чтобы показать свое отношение к ситуации в Украине.

Футболисты "Эвертона" вышли с нашим флагом на плечах. Также на трибунах был развешен баннер в поддержку Виталия Миколенко.