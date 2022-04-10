Украинец Миколенко вынудил Криштиану Роналдо сорваться с катушек после матча. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел великолепный гостевой поединок против "Манчестер Юнайтед", за который выступает Криштиану Роналду. Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги завершилась со счетом 0:1, что лишило "красных дьяволов" всех шансов на титул. Последний раз они выигрывали чемпионат Англии в 2013 году.

Наш соотечественник от авторитетного статистического портала WhoScored высокую оценку 7,5, что стало четвертым показаталем в команде.

Выше были оценены трое – вратарь Пикфорд, автор единственного гола Гордон и хавбеку МЮ Ван-Бисака.

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Миколенко уверенно сыграл против Роналдо, не дав тому ни единой возможности для взятия ворот. Сразу после финального свистка знаменитый португалец не совладал с нервами и закатил настоящую истерику.

Идя в подтрибунное помещение Роналду со злостью выбил из рук болельщика мобильный телефон. Аппарат упал на бетонное покрытие и разбился.

Спустя несколько часов Криштиану нашел в себе силы извиниться за поступок.

"Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на "Олд Траффорд", – написал нападающий в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Миколенко был в хорошем смысле шокирован отношением к украинским беженцам со стороны местных жителей. ​

​Ранее Миколенко пытался связаться с капитаном сборной России Артемом Дзюбой. Украинский футболист хотел призвать нападающего "Зенита" выступить с осуждением вторжения РФ в нашу страну. ​

​19 марта Миколенко вместе с Яремчуком и Ярмоленко попытались поддержать моральных дух своих соотечественников, сняв мощное патриотическое видео.