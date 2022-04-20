Футболист сборной Украины вызвал восторг в Англии

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что матч прошлого тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Манчестер Юнайтед" (1:0), стал для украинца Виталия Миколенко одним из его лучших матчей за клуб. Наставник в восторге от действий игрока сборной Украины.

В тоже время Лэмпард настаивает на том, чтобы экс-динамовец не увлекался, поскольку считает, что ему еще потребуется время, чтобы полностью прийти в себя.

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"Миколенко растет в команде. Он пришел как левый защитник и с уходом Лукаса Диня он единственный, кто играет на этой позиции. Мы также должны помнить, что он игрок, перешедший в январе из другой лиги в клуб, находящийся под давлением по разным причинам, а затем усугубить это тем, что происходит дома в Украине", – цитирует Лэмпарда liverpoolecho.

По словам главного тренера, действия Миколенко были именно такими, какие он хотел увидеть.

"Даже новым английским футболистам, приехавшим выступать в новый клуб нужно время, а учитывая, что Миколенко пришел из другой страны и с учетом ситуации в Украине, мы должны дать ему немного больше времени. Но он показал, что в краткосрочной перспективе это была отличная игра, и это придаст ему настоящей уверенности. Он должен продолжать в том же духе. У него есть потенциал стать действительно важным игроком для нас", – подытожил Фрэнк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Миколенко был в хорошем смысле шокирован отношением к украинским беженцам со стороны местных жителей. ​