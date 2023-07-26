Месси впервые вышел в основе новой команды и устроил феерию с двумя голами за 13 минут. Видео

Легендарный нападающий Лионель Месси отметился взятием ворот соперника и во втором своем матче за американский "Интер". Чемпион мира 2022 года на этот раз сделал дубль за команду из Майами, принеся ей победу в групповом этапе Кубка лиг в игре с "Атлантой".

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Месси, который впервые вышел в основе новой команды, открыл счет в матче уже на 9-й минуте встречи. Получив мяч от партнера, Лионель вышел один на один с голкипером соперников и со второй попытки отправил мяч в сетку ворот.

Еще через 13 минут аргентинский форвард отличился вновь. На этот раз он воспользовался классным прострелом с левого фланга – Месси подставил ногу под передачу и переправил мяч точно под дальнюю штангу.

Отметим, что в итоге встреча завершилась разгромной победой "Интера" 4:0, а аргентинец записал на свой счет еще и точную передачу.

Напомним, в первом своем матче за американцев звездный бомбардир принес "Интеру" победу, забив на последней минуте матча точным ударом со штрафного.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший партнер Лионеля Месси по французскому ПСЖ Килиан Мбаппе устроил демарш, на что клуб выразил готовность продать его за 300 миллионов евро в ОАЭ.

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