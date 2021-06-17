Матч Украина – Македония в 15 фото, увидев которые, вы точно захотите его пересмотреть

Сборная Украины по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы-2020. Во втором туре группового этапа подопечные Андрея Шевченко обыграли Северную Македонию – 2:1.

Наша команда подарила болельщикам диаметрально противоположные эмоции. Если в первом тайме "желто-синие" продемонстрировали великолепный атакующий футбол, то во втором потеряли нити игры, за что едва не поплатились.

В то же время украинцы создали невероятное количество голевых моментов. Апофеозом стал пенальти, который на 85-й минуте встречи не реализовал Руслан Малиновский.

OBOZREVATEL предлагает вам эмоциональную и яркую подборку фото матча Украина – Северная Македония.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики невероятно исполнили гимн Украины на матче команды с македонцами. Кроме того, они передали привет президенту России Владимиру Путину.

Также на игре произошел инцидент. Украинских фанатов заставили убрать красно-черный флаг "Слава нации! Смерть врагам!".