Матч Украина – Македония в 15 фото, увидев которые, вы точно захотите его пересмотреть

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
1,0 т.
Матч Украина – Македония в 15 фото, увидев которые, вы точно захотите его пересмотреть

Сборная Украины по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы-2020. Во втором туре группового этапа подопечные Андрея Шевченко обыграли Северную Македонию – 2:1.

Наша команда подарила болельщикам диаметрально противоположные эмоции. Если в первом тайме "желто-синие" продемонстрировали великолепный атакующий футбол, то во втором потеряли нити игры, за что едва не поплатились.

В то же время украинцы создали невероятное количество голевых моментов. Апофеозом стал пенальти, который на 85-й минуте встречи не реализовал Руслан Малиновский.

OBOZREVATEL предлагает вам эмоциональную и яркую подборку фото матча Украина – Северная Македония.

Видео дня
Вратарь Македонии в игре.
Борьба в матче Украина – Македония.
Александр Зинченко в игре.
Александр Караваев.
Ярмоленко забивает гол.
Александр Караваев и Андрей Ярмоленко.
Украинцы праздную забитый гол.
Легенда сборной Македонии Горан Пандев.
Андрей Шевченко.
Вратарь сборной Македонии.
Футболисты сборной Украины благодарят фанатов.
Болельщики сборной Украины.
Вратарь украинцев Георгий Бущан.
Украинцы празднуют победу.
Андрей Шевченко обращается к болельщикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики невероятно исполнили гимн Украины на матче команды с македонцами. Кроме того, они передали привет президенту России Владимиру Путину.

Также на игре произошел инцидент. Украинских фанатов заставили убрать красно-черный флаг "Слава нации! Смерть врагам!".

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