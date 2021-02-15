Игорь Суркис о матчах в мороз: можно было провести первые два тура УПЛ в Турции

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что в нынешней ситуации, когда зрителей не пускают на трибуны, можно было бы провести первые туры УПЛ в Турции из-за сильных морозов в Украине.

В комментарии YouTube-каналу "Профутбол Digital", владелец киевлян заявил, что игра в такую погоду является крайне опасной, поскольку футболисты могут травмироваться.

"Если это надо для национальной сборной, то я думаю, что проще было бы для всех команд два первые тура провести в Турции. Или найти окна, на которые можно было бы перенести эти матчи. Мы должны беречь наших футболистов. Игроки сборной, если их ценят, не могут выходить на такое поле. Это касается не только "Динамо", но и "Шахтера", "Зари", "Десны" и всех других клубов. Я не понимаю, для чего проводить чемпионат без зрителей в таких погодных условиях", – поделился своим мнением Суркис-младший.

Он также заявил, что руководство чемпионата Украины в будущем должно внимательнее относиться к вопросу здоровья игроков.

"Мы готовили поле всю зиму. Мы за три-четыре недели до поединка понимали, что будет такая погода. Для этого должны реагировать компетентные органы, которые проводят чемпионат. Выйдите на поле и посмотрите – там каток. Согласно правилам безопасности, подогрев нельзя включать во время игры. Я считаю, что надо в будущем очень внимательно на такие ситуации смотреть. Прежде всего, мы должны заботиться о наших футболистах", – подытожил Игорь Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" одержало волевую победу над "Олимпиком" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.