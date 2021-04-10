Мать Тайсона проговорилась о дальнейшей судьбе футболиста "Шахтера"

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон подписал предварительный контракт с бразильским "Интернасьоналем".

Информацию подтвердила мать футболиста, с которой связались журналисты из Radio Gaucha. 33-летний спортсмен вернется в Америку через 11 лет выступлений в Европе.

"Все в порядке, он переходит в "Интер". Они уже подписали предварительный контракт. Изначально соглашение рассчитано до середины 2023 года", – проговорилась женщина.

Напомним, что карьеру в Украине Тайсон начал в августе 2010 года, за 6 миллионов евро перейдя из все того же "Интернасьоналя" в "Металлист". С 2013 года выступает в футболке "Шахтера". За это время принял участие в 299 матчах во всех турнирах. Забил 55 мячей и отдал 78 голевых передач.

Контракт бразильского вингера с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

Отметим, что Тайсон 20 марта был сослан в дубль и не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова". Позже директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна объяснил, за что бразилец получил такое наказание.

Также стало известно, что хавбек потеряет половину месячной зарплаты, что составит порядка 125 тысяч евро.