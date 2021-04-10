Мати Тайсона проговорилася про подальшу долю футболіста "Шахтаря"

Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Тайсон підписав попередній контракт із бразильським "Інтернасьоналем".

Інформацію підтвердила мати футболіста, з якою зв'язалися журналісти з Radio Gaucha. 33-річний спортсмен повернеться в Америку через 11 років виступів у Європі.

"Все в порядку, він переходить в "Інтер". Вони вже підписали попередній контракт. Від самого початку угода розрахована до середини 2023 року", – проговорилася жінка.

Нагадаємо, що кар'єру в Україні Тайсон почав у серпні 2010 року, за 6 мільйонів євро перейшовши з все того ж "Інтернасьоналя" в "Металіст". Із 2013 року виступає у футболці "Шахтаря". За цей час взяв участь у 299 матчах у всіх турнірах. Забив 55 м'ячів і віддав 78 гольових передач.

Контракт бразильського вінгера з "гірниками" закінчується 30 червня 2021 року.

Зазначимо, що Тайсон 20 березня був засланий у дубль і не полетів із командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова". Пізніше директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пояснив, за що бразилець отримав таке покарання.

Також стало відомо, що хавбек втратить половину місячної зарплати, що становить близько 125 тисяч євро.