Марш и сине-желтый флаг: ультрас болгарского клуба устроили акцию в поддержку Украины

Болельщики "Левски" выразили поддержку Украине на фоне возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации. Фанаты болгарского клуба развернули флаг нашего государства во время матча местного чемпионата против "Локомотива" из Пловдива.

Соответствующие фото были опубликованы на странице "Синя Варна" в социальной сети Facebbok. "Поддержка Украины от Ультрас "Левски", – подписали снимки администраторы группы.

Даная акция является наиболее масштабной по количеству участников за последнее время. Сначала поклонники "Левски" прошлись маршем к стадиону, а затем на трибунах вывесили сине-желтое знамя.

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Поединок завершился домашней победой "Левски" со счетом 2:1. Команда, фанаты которой поддержали Украину, с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионата Болгарии.

За несколько дней до этого фанаты английского "Ливерпуля" в поддержку Украины развернули сине-желтый флаг во время матча АПЛ, а в Финляндии посвятили Украине победу над россиянами в хоккейном финале на ОИ-2022.

Ранее OBOZREVATEL писал, что легендарная теннисистка Мартина Навратилова также поддержала Украину и высказал свои переживания по поводу всего происходящего вокруг нашего государства.