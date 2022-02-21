Марш и сине-желтый флаг: ультрас болгарского клуба устроили акцию в поддержку Украины

Александр Чеканов
Футбол
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Марш и сине-желтый флаг: ультрас болгарского клуба устроили акцию в поддержку Украины
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Болельщики "Левски" выразили поддержку Украине на фоне возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации. Фанаты болгарского клуба развернули флаг нашего государства во время матча местного чемпионата против "Локомотива" из Пловдива.

Соответствующие фото были опубликованы на странице "Синя Варна" в социальной сети Facebbok. "Поддержка Украины от Ультрас "Левски", – подписали снимки администраторы группы.

Болгарские ультрас поддержали Украину .

Даная акция является наиболее масштабной по количеству участников за последнее время. Сначала поклонники "Левски" прошлись маршем к стадиону, а затем на трибунах вывесили сине-желтое знамя.

Видео дня

Поединок завершился домашней победой "Левски" со счетом 2:1. Команда, фанаты которой поддержали Украину, с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионата Болгарии.

Украинский флаг на трибуне фанатов "Левски".
Фанаты "Левски" во время марша.

За несколько дней до этого фанаты английского "Ливерпуля" в поддержку Украины развернули сине-желтый флаг во время матча АПЛ, а в Финляндии посвятили Украине победу над россиянами в хоккейном финале на ОИ-2022.

Болельщики "Левски" прошлись маршем к стадиону.
Фанаты "Ливерпуля" с украинским флагом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что легендарная теннисистка Мартина Навратилова также поддержала Украину и высказал свои переживания по поводу всего происходящего вокруг нашего государства.