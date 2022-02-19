Болельщики "Ливерпуля" на матче АПЛ развернули флаг Украины. Фотофакт

Болельщики "Ливерпуля", пришедшие на легендарный "Энфилд" поболеть за свою команду в игре против "Норвича", эффектно поддержали Украину. Футбольные фанаты развернули на одной из трибун английского стадиона желто-синий флаг нашей страны.

Фотографию с арены разместила у себя в Facebook ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалка. Журналистка отметила, что этот снимок прислал Имра Гурбин, который вместе с дочкой гостил у нее в Киеве во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

Видео дня

Сам матч 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. После безголевого первого тайма, во втором зрители увидели сразу четыре забитых мяча.

Сразу после перерыва гости усилиями Милота Рашицы открыли счет. "Красным" потребовалось чуть менее 25 минут, чтобы отыграться.

Сперва Садио Мане продемонстрировал чудеса акробатики, замкнув точную передачу, а затем Мохамед в эффектном стиле прошел всю оборону соперника, забив победный гол.

Точку в игре поставил Луис Диас, забив с передачи Джордана Хендерсона.

"Ливерпуль" – "Норвич" 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 0:1 – 48 Рашица, 1:1 – 64 Мане, 2:1 – 67 Салах, 3:1 – 81 Диас.

Ливерпуль – Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 62), Кейта (Ориги, 62), Салах, Мане, Диас (Минамино, 90).

Норвич – Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Норманн (Ле-Мелу, 82), Гилмор, Рашица (Роу, 86), Пукки, Сарджент (Плахета, 76).

Предупреждение: Уильямс (40).

Как сообщал OBOZREVATEL, скелетонист сборной Украины Владислав Гераскевич 11 февраля вышел на саночную трассу Олимпиады-2022 с плакатом "Нет войне в Украине". ​

Объясняя свою акцию, украинский атлет заявил, что тут не было никакой политики. Владислав акцентировал, что он за мир в стране, и, как и все, не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Этот поступок вызвал истерику в Государственной думе России.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по этому поступку украинского скелетониста

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.