В Финляндии победу над Россией в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 посвятили Украине!

Мелочь, а приятно! Впрочем, какая это, к чёрту, мелочь? Если каждый по мере своих сил будет оказывать поддержку Украине - кто оружием, кто вливаниями в экономику, а кто и такими вот победами над "лаптями", мы обязательно выиграем эту решающую битву за страну.

Видео дня

Kiitos paljon!