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"Это для тебя, Украина!" Финны посвятили победу над хоккеистами ОКР нашей стране
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В Финляндии победу над Россией в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 посвятили Украине!
Мелочь, а приятно! Впрочем, какая это, к чёрту, мелочь? Если каждый по мере своих сил будет оказывать поддержку Украине - кто оружием, кто вливаниями в экономику, а кто и такими вот победами над "лаптями", мы обязательно выиграем эту решающую битву за страну.
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Источник:Телеграм-канал Олега Шарпа