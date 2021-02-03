Маркевич раскрыл лучший способ воспитания Селезнева

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич рассказал, что оставлял Евгения Селезнева в запасе, если подозревал его в нарушении режима, когда нападающий был его подопечным в "Днепре".

В коментарии изданию meta-ratings.com.ua знаменитый тренер вспомнил, что применил эту тактику перед полуфинальным противостоянием с "Наполи" в Лиге Европы 2014/15. Тогда украинский клуб выиграл со счетом 2:1 по сумме двух встреч, а Селезнев забил оба гола "Днепра" и вывел команду в финал.

"Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. К слову, так было перед полуфинальными матчами Лиги Европы 2015 года с "Наполи". Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он сравнял счет, а в повторном забил победный гол и внес весомую лепту в выход "Днепра" в финал престижного континентального турнира", – рассказал Маркевич.

Ранее журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас заявил, что Селезнева отчислили из "Колоса" за "грубое нарушение режима". В СМИ также появилась информация, что футболист был не впервые замечен в подобном инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев озвучил свою версию отъезда с тренировочного сбора команды в Турции.