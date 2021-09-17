8-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 17-19 сентября пройдут матчи восьмого тура национального первенства.

В центральном противостоянии сойдутся действующий чемпион и лидер чемпионата киевское "Динамо" и "Александрия", которая идет на третьей строчке.

Традиционно болельщики смогут увидеть прямые трансляции всех матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полный календарь и расписание тур.

Видео дня

Премьер-лига Украины. 8-й тур

17 сентября (пятница)

19:30. "Десна" – "Рух", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Виталий Новохатний

18 сентября (суббота)

14:00. "Ингулец" – "Колос", "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Виталий Романов

17:00. "Мариуполь" – "Шахтер", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Днепр-1" – "Верес", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрия Пасхал

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Динамо" – "Александрия", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

19 сентября (воскресенье)

17:00. "Ворскла" – "Минай", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Катерина Монзуль

19:30. "Заря" – "Черноморец", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский

19:30. "Львов" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Николай Балакин

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко входит в число кандидатов на пост наставника национальной команды Турции.