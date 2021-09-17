8-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 17-19 сентября пройдут матчи восьмого тура национального первенства.
В центральном противостоянии сойдутся действующий чемпион и лидер чемпионата киевское "Динамо" и "Александрия", которая идет на третьей строчке.
Традиционно болельщики смогут увидеть прямые трансляции всех матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полный календарь и расписание тур.
Премьер-лига Украины. 8-й тур
17 сентября (пятница)
19:30. "Десна" – "Рух", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виталий Новохатний
18 сентября (суббота)
14:00. "Ингулец" – "Колос", "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Виталий Романов
17:00. "Мариуполь" – "Шахтер", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Юрий Иванов
17:00. "Днепр-1" – "Верес", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрия Пасхал
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Динамо" – "Александрия", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
19 сентября (воскресенье)
17:00. "Ворскла" – "Минай", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Катерина Монзуль
19:30. "Заря" – "Черноморец", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский
19:30. "Львов" – "Металлист-1925", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Николай Балакин
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко входит в число кандидатов на пост наставника национальной команды Турции.