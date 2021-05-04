"Манчестер Сити" – ПСЖ: букмекеры дали прогноз на ответный матч полуфинала ЛЧ

"Манчестер Сити" является явным фаворитом ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов проти ПСЖ, который пройдет на домашнем поле англичан.

Спортивные аналитики предлагают поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы за коэффициент 1,65, на ничью – за 4,20, а на триумф парижан ставки принимаются за 4,75.

У букмекеров нет практически никаких сомнений в том, что "Сити" сыграет в решающем поединка турнира. Котировки на это событие находятся на уровне 1,11, а на проход ПСЖ они составляют 6,50.

Напомним, что в первом поединке между командами на "Парк де Пренс" парижане открыли счет в первом тайме усилиями Маркиньоса, но пропустили два гола во второй половине после точных ударов Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза. Французы доигрывали встречу в меньшинстве, но "Манчестер Сити" не сумел извлечь из этого какую-либо пользу.

В другом полуфинале Лиги чемпионов "Реал" противостоит "Челси". В первом матче они сыграли вничью со счетом 1:1 на поле мадридцев. Финал состоится 29 мая в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций поединка "Манчестер Сити" – ПСЖ.