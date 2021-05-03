Где смотреть "Манчестер Сити" – ПСЖ: расписание трансляций Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен" во вторник, 4 мая, сыграют повторный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе "Сити оф Манчестер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Также поединок покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5".

Напомним, в первой встрече "Манчестер Сити" одержал волевую победу 2:1, а украинец Александр Зинченко отметился голевой передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Роман Яремчук забил очередной гол в чемпионате Бельгии.