Малиновский забил свой первый и последний гол в Лиге чемпионов-2021/22. Видео

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился очередным точным дальним ударом. Полузащитник сборной Украины забил в ворота "Вильярреала" в 6-м туре Лиги чемпионов.

28-летний украинец вышел на замену во втором тайме, когда команда из Бергамо проигрывала 0:3. Через 25 минут Малиновский смог размочить счет, забив свой первый гол в текущем сезоне этого турнира.

"Аталанта" большими силами пошла в атаку, Йоаким Мехле прорвался по флангу и отдал назад на линию штрафной, где Руслан пушечным ударом не без помощи рикошета огорчил голкипера гостей.

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Поединок в итоге завершился поражением "Атланты" (2:3), что не позволило клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянцы продолжат выступление в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре Серии А наш соотечественник "выстрелом" открыл счет в гостевой игре против "Наполи".

До этого в 13-м туре в матче против "Специи" наш соотечественник ударом с 20 метров оформил разгромную победу.

2-й гол Руслан забил почти месяц назад. 24 октября Малиновский поразил ворота "Удинезе" в домашнем для его команды матче (1:1).

До этого украинский хавбек отличился в поединке против "Интера" в 6-м туре.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение вернуть Руслана Малиновского в команду после конфликта с игроком