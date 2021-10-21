Петраков вернет Малиновского в сборную Украины – СМИ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков снова прибегнет к услугам хавбека итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского в ноябре. Ранее наставник и его подопечный конфликтовали после того, как футболист в сентябре не изъявил желания сыграть в товарищеском матче в Чехии.

Из-за этого один из лидеров нашей сборной последних лет не был приглашен на отборочные поединки чемпионата мира в октябре против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

Информацию о приглашении Малиновского на отборочный матч Мундиаля против Боснии (16 ноября) и товарищеский с Болгарией (11 ноября) опубликовал сайт meta-ratings, ссылаясь на свои источники. Пишут, что игрок и тренер уже пообщались при участии "авторитетных посредников". Малиновский дал предварительное согласие приехать на тренировочный сбор национальной команды. Там запланирована его встреча с Петраковым.

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Пока что "сине-желтые" занимают второе место в отборочной группе ЧМ-2022, которое дает право выступить в плей-офф. Наша команда сыграла шесть раз вничью и победила финнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков отказался от огромной зарплаты в сборной Украины.