Довбик в чемпионат России точно не перейдет, – отец футболиста

Форварда сборной Украины Артема Довбика, забившего победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Швеции, накрыла волна популярности. Различные источники в СМИ пророчат игроку отличную карьеру в зарубежном клубе, однако отец футболиста утверждает, что никаких предложений его сын пока не получал.

В интервью BBC Александр Довбик уверенно заявил, что какие бы предложения не поступят, его сын из "Днепра-1" "в российский чемпионат точно не переедет".

Вспоминая детство сына, Александр говорит, что семья не настаивала на футбольной карьере Артема – просто поддерживали его.

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"Он сам себе все понял. Я его не вел никуда направления, просто помогал - видели же, что любит это дело. В шашки я его не заставлю играть, как он футбол любит", – подытожил Довбик.

Как сообщал OBOZREVATEL, бурю негодования в сети подняла писательница Лариса Ницой, которая обозвала Артема Довбика "московитом" и "марсианином". Правда, она не сумела найти поддержки даже среди украиноязычных украинцев, которые жестко раскритиковали ее за претензии к футболисту, который вывел Украину в число 8 сильнейших сборных Европы.

Позже Ницой поучаствовала в разговоре с Довбиком, но, как выяснилось, это был розыгрыш одного из журналистов. "Футболист" говорил, что принял во внимание замечание писательницы и приглашал ее посетить матч украинской сборной.

Уже в четверг, 1 июля, к лагерю Ницой присоединился языковой омбудсмен Тарас Креминь, который упрекнул футболистов за то, что они не разговаривают на украинском языке.