Креминь стал на сторону Ницой в языковом скандале с Довбиком: что рекомендовали футболистам сборной

В связи со скандалом вокруг интервью футболиста Артема Довбика, которое он после победы сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 дал на русском, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил: спортсмены в личном общении могут пользоваться любым языком, но на пресс-конференциях и публичных выступлениях – "прежде всего государственным".

Ситуацию уполномоченный по вопросам защиты языка прокомментировал в четверг, 1 июля, на своей странице в Facebook. Он отметил, что высказал свое мнение, "учитывая острую дискуссию" и "значительное количество жалоб граждан".

Согласно закону, спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. В то же время личное общение спортсменов не является сферой действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Однако, по мнению Креминя, необходима комплексная подготовка спортсменов – которая включает в себя гражданскую позицию и "принципы спортивной дипломатии".

"Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, поклонников из разных уголков мира.

Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе по завершению карьеры, прежде должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", – завил он.

Кроме того, языковой омбудсмен уверен, что у спорта есть национальная идентичность и он никогда не будет вне политики и современной жизни государства.

Креминь добавил, что повторно передал рекомендации касательно языка всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам.

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