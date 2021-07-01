Ницой, обозвавшая Довбика "московитом", похвасталась обещанием сборной говорить на украинском. Видео

Украинская писательница Лариса Ницой попала в скандал, раскритиковав футболиста Артема Довбика, который принес победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Активистке не понравилось, что после матча нападающий "Днепра-1" дал комментарий журналистам на русском языке, а не на украинском. В ответ пользователи сети заявили Ницой, что ее реакция неуместна и она разжигает ненависть, а сам футболист позже пообещал перейти на госязык.

Резонансный пост писательница опубликовала на странице в Facebook после матча. Она поделилась смонтированным фрагментом интервью Довбика, добавив в видео свою реакцию – жест "фейспалм". Украинка вздохнула, закатила глаза и закрыла лицо рукой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, она оскорбила футболиста, назвав его "московитом" и спросив, "откуда берутся эти марсиане".

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"А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил – так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал", – высказалась писательница.

Пост она закончила словами: "Где их всех держат? В каком вакууме?".

Позже в комментарии журналисту Сергею Руденко Ницой заявила: футболист пообещал исправить ситуацию и вместе со всей командой перейти на украинский язык.

Большинство пользователей Facebook резко раскритиковали саму Ницой, а не игрока сборной Украины.

Некоторые отметили, что реакция писательницы созвучна с пропагандой РФ. Многие также считают, что такие события, как победа в важной футбольной игре, должны объединять нацию, а попытки найти "зраду" – неуместны.

"Хватит намеренно раскалывать страну. Независимо от того, на каком языке он давал интервью, он выступал на футбольной арене в форме сборной Украины, под флагом Украины, на стадионе, где перед матчем звучал гимн Украины", – написал один из пользователей.

"Хорошо, что вы в очередной раз нашли "зраду". Не забудьте отрапортовать в Москву об успешном выполнении задач под прикрытием", – высказал мнение другой комментатор.

Добавим: поздно вечером 30 июня писательница заявила в Facebook, что к ней звонил якобы Довбик, но она подозревает, что это был пранк.

Как писал OBOZREVATEL, в социальных сетях в шутку предложили увековечить Довбика, разместив футболиста на национальном гербе.

Напомним, поединок Швеция – Украина завершился победой нашей команды в дополнительное время (2:1). После победы над шведами сборной предстоит сыграть в 1/4 финала Евро-2020 против Англии.