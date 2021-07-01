Ницой, обозвавшая Довбика "московитом", похвасталась обещанием сборной говорить на украинском. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Артем Довбик и Лариса Ницой

Украинская писательница Лариса Ницой попала в скандал, раскритиковав футболиста Артема Довбика, который принес победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Активистке не понравилось, что после матча нападающий "Днепра-1" дал комментарий журналистам на русском языке, а не на украинском. В ответ пользователи сети заявили Ницой, что ее реакция неуместна и она разжигает ненависть, а сам футболист позже пообещал перейти на госязык.

Резонансный пост писательница опубликовала на странице в Facebook после матча. Она поделилась смонтированным фрагментом интервью Довбика, добавив в видео свою реакцию – жест "фейспалм". Украинка вздохнула, закатила глаза и закрыла лицо рукой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, она оскорбила футболиста, назвав его "московитом" и спросив, "откуда берутся эти марсиане".

Видео дня

"А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил – так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал", – высказалась писательница.

Пост она закончила словами: "Где их всех держат? В каком вакууме?".

Скандальный пост
Лариса Ницой
Ницой раскритиковала футболиста из-за языка

Позже в комментарии журналисту Сергею Руденко Ницой заявила: футболист пообещал исправить ситуацию и вместе со всей командой перейти на украинский язык.

Большинство пользователей Facebook резко раскритиковали саму Ницой, а не игрока сборной Украины.

Некоторые отметили, что реакция писательницы созвучна с пропагандой РФ. Многие также считают, что такие события, как победа в важной футбольной игре, должны объединять нацию, а попытки найти "зраду" – неуместны.

"Хватит намеренно раскалывать страну. Независимо от того, на каком языке он давал интервью, он выступал на футбольной арене в форме сборной Украины, под флагом Украины, на стадионе, где перед матчем звучал гимн Украины", – написал один из пользователей.

"Хорошо, что вы в очередной раз нашли "зраду". Не забудьте отрапортовать в Москву об успешном выполнении задач под прикрытием", – высказал мнение другой комментатор.

Реакция пользователей соцсети
В сети негативно отреагировали на пост Ницой
Мем о Ницой
Выпад писательницы назвали вредительским
Пользователи отреагировали на претензии активистки
Некоторые пошутили об украинке
В сети обратили внимание на политические "достижения" Ницой
Под постом писательницы – резкая критика
Больше всего реакций собрали комментарии, которые идут вразрез позиции скандальной активистки
Подписчикам претензии Ницой не понравились
Комментарии пользователей Facebook
Некоторые все же поддержали украинку
Комментарии к резонансному посту
Ницой ответила на один из комментариев
Украинцы поддержали футбольную сборную
Комментарий подписчика
Ницой нарвалась на критику
Некоторые заподозрили, что это "задание из Кремля"
Писательницу назвали врагом Украины
Претензию назвали ерундой
Реакция сети
В сети возмутились позицией общественной активистки
Комментарии украинцев

Добавим: поздно вечером 30 июня писательница заявила в Facebook, что к ней звонил якобы Довбик, но она подозревает, что это был пранк.

Сообщение в социальной сети

Как писал OBOZREVATEL, в социальных сетях в шутку предложили увековечить Довбика, разместив футболиста на национальном гербе.

Напомним, поединок Швеция – Украина завершился победой нашей команды в дополнительное время (2:1). После победы над шведами сборной предстоит сыграть в 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

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