"Маккаби" – "Шахтер": обзор матча Лиги Европы на видео

Донецкий "Шахтер" уверенно переиграл тель-авивское "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 2:0, что оставляет украинской команде отличные шансы на выход в следующий этап.

Встреча прошла при доминировании "горняков", которые открыли счет на 31-й минуте после удара Алана Патрика. "Маккаби" бросился отыгрываться и на последних секундах пропустил острую контратаку, которую точно замкнул Тете.

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"Маккаби Тель-Авив" Израиль – "Шахтер" Украина 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 31 Алан Патрик, 0:2 – 90 Тете.

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Саборит, Эрнандес, Глазер, Перец, Битон (Хозез, 46), Рикан (Голаса, 63), Бен Хаим (Блэкмэн, 63), Пешич (Герреро, 84).

Шахтер – Трубин, Витао, Додо, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Тайсон (Коноплянка, 77), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Тете, 73), Мораес (Фернандо Педро, 89).

Предупреждения: Марлос (41), Глазер (64), Тайсон (75), Перец (83).

Напомним, что накануне свою игру в этой стадии ЛЕ провело и киевское "Динамо". Подопечные Луческу упустили победу над бельгийским "Брюгге" (1:1). После встречи румынский тренер "наехал" на Георгия Бущана.