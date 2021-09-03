'Люди не понимают': Пятов объяснил голы от Казахстана и сделал выпад в адрес болельщиков

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов назвал сложными голевые удары футболиста казахской команды Руслана Валиуллина в матче отборочного турнира ЧМ-2022. По словам голкипера "желто-синих", сопернику оба раза удалось направить мяч в мертвую зону.

Об этом сам Пятов рассказал в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он также пожаловался на то, что не все болельщики профессионально оценивают моменты.

"По пропущенным мячам в матче с Казахстаном – у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем нелегкими, несмотря на то, что в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, которые не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но... Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там! А он попал мне в мертвую зону, это понимаю и я, и тренеры. Люди некоторые не понимают, но ничего. Я к этому привык", – сказал Пятов.

Видео дня

Напомним, сборная Украины драматично упустила победу над казахами в матче отбора ЧМ-2022. Наша команда пропустила в свои ворота после двух идентичных атак соперника, когда мяч направлялся забросом за спину защитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Вячеслав Заховайло назвал пижонами футболистов сборной Украины после игры с Казахстаном. В свою очередь главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, в чем ошибся новый наставник "желто-синих" Александр Петраков.