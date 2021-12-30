Лунину устроили подставу с дебютом в "Реале"

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может вновь лишиться возможности дебютировать за испанский клуб. Вратарь сборной Украины провел в запасе 22 встречи, но 2 января на игру с с "Хетафе" должен был выйти в стартовом составе из-за того, что основной страж ворот "сливочных" Тибо Куртуа 29 декабря получил положительный ПЦР-тест.

Однако уже 30 декабря бельгиец вылечился, устроив настоящую "подставу" нашему соотечественнику. 29-летний Куртуа дважды сдал отрицательные тесты на коронавирус и заявил у себя в Twitter, что готов выйти на поле.

"Сдал два подряд отрицательных ПЦР-теста на ковид. Жду разрешения играть", – написал Куртуа.

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Согласно COVID-протоколу проведения чемпионата Испании футболисты, заразившиеся вирусом, должны отправляться на 10-дневную самоизоляцию.

Изначально бельгийский страж ворот мадридской команды кроме матча с "Хетафе" не должен был играть с "Валенсией" (8 января) в чемпионате и "Алькояно" в Кубке Испании (5 января).

Наш соотечественник перешел в мадридский клуб летом 2018 года и с тех пор провел всего один официальный матч за команду. В январе 2021-го украинский голкипер вышел в "основе" на поединок Кубка Испании против "Алькояно" и пропустил два гола, а "сливочные" сенсационно вылетели из турнира.

Первые два года Лунин провел в аренде, а на протяжении третьего он был вторым вратарем за спиной знаменитого Тибо Куртуа. Согласно информации, которая ранее появилась в СМИ, наш соотечественник не хочет уходить из "Реала", несмотря на недостаток игровой практики.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков считает, что Андрей должен найти себе игровую практику.