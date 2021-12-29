Лунин дебютирует за "Реал" в чемпионате Испании: названы дата и причина

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин с большой долей вероятности 2 января дебютирует в чемпионате Испании по футболу. Голкипер "Реала", который за полтора года выступлений за мадридский клуб сыграл лишь один официальный матч, должен выйти на поле в игре с "Хетафе".

Такое развитие событий связано с тем, что основной вратарь "сливочных" и конкурент Лунина Тибо Куртуа сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт "Реала".

Видео дня

Согласно COVID-протоколу проведения чемпионата Испании футболисты, заразившиеся вирусом, должны отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Таким образом, бельгийский страж ворота мадридской команды точно не сможет принять участие в играх с "Хетафе" и "Валенсией" (8 января) в чемпионате, "Алькояно" в Кубке Испании (5 января).

Как предполагает издание Marca, именно Лунин выйдет на поле вместо своего партнера по команде. Напомним, Андрей провел дебютный и единственный матч за "Реал" в январе нынешнего года.

Тогда в поединке против всего того же "Алькояно", который представляет третий дивизион испанского футбола, украинец пропустил два гола, а мадридцы сенсационно покинули турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом.