Найкраща футболістка Бундесліги перейшла до нареченої в "Челсі", встановивши історичний рекорд. Фотофакт

Лондонський "Челсі" підписав данську нападницю Перніллу Гардер, оформивши рекордний трансфер в історії жіночого футболу. Вартість покупки становила близько 350 тисяч євро.

Гардер стала знаменитою після чемпіонату світу серед жінок, не провівши водночас на полі жодного матчу.

Після гри 1/8 фіналу проти Швеції 28-річна данка пристрасно поцілувала шведку Магдалену Ерікссон.

Саме 27-річна шведська захисниця стала партнеркою Гардер по "Челсі".

Данка, виступаючи до цього чотири роки за "Вольсфбурґ", забила 27 голів у 21 матчі Бундесліги. Її команда двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів. Із 16 років Гардер виступає за національну збірну Данії й оформила 61 м'яч за 118 поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володарка жіночого "Золотого м'яча" 35-річна Меґан Рапіно побралася із 40-річною чотирикратною олімпійською чемпіонкою з баскетболу Сью Берд.