Найкраща футболістка Бундесліги перейшла до нареченої в "Челсі", встановивши історичний рекорд. Фотофакт

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
5,7 т.
Пернілла Гардер і Магдалена Ерікссон

Лондонський "Челсі" підписав данську нападницю Перніллу Гардер, оформивши рекордний трансфер в історії жіночого футболу. Вартість покупки становила близько 350 тисяч євро.

Пернілла Гардер

Гардер стала знаменитою після чемпіонату світу серед жінок, не провівши водночас на полі жодного матчу.

Після гри 1/8 фіналу проти Швеції 28-річна данка пристрасно поцілувала шведку Магдалену Ерікссон.

Пернілла Гардер і Магдалена Ерікссон

Саме 27-річна шведська захисниця стала партнеркою Гардер по "Челсі".

Пернілла Гардер (ліворуч) і Магдалена Ерікссон

Данка, виступаючи до цього чотири роки за "Вольсфбурґ", забила 27 голів у 21 матчі Бундесліги. Її команда двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів. Із 16 років Гардер виступає за національну збірну Данії й оформила 61 м'яч за 118 поєдинків.

Пернілла Гардер із нареченою
Пернілла Гардер із подругою

Як повідомляв OBOZREVATEL, володарка жіночого "Золотого м'яча" 35-річна Меґан Рапіно побралася із 40-річною чотирикратною олімпійською чемпіонкою з баскетболу Сью Берд.

Трансфери