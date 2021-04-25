Луческу высказался о возможном уходе из "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, отвечая на вопрос о своей дальнейшей карьере признался, что превосходно чувствует себя в Украине и никуда уходить не планирует.

Румынский наставник не скрывает, что получает удовольствие от работы в Киеве.

"В 75 лет мне кажется, что я нахожусь в золотом веке, который, как я читал, находится между моими восьмым и седьмым десятками. В Киеве и "Динамо" я чувствую себя прекрасно и переезжать не собираюсь", – сказал Луческу в интервью Tuttosport, выдержки из которого приводит CalcioMercato.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в концовке полуфинального матча Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо", в котором киевляне победили со счетом 0:3, небольшая группа столичных фанатов устроила скандирование неприличных речевок в адрес Луческу.

На защиту своего тренера встал голкипер Георгий Бущан, призвав фанатов "включать мозги".