Луческу сказал, был ли пенальти в матче "Динамо" – "Александрия"

Главный тренер киевского "Динамо" Мірча Луческу уверен, что арбитр Дмитрий Кривушкин заслуженно поставил пенальти в концовке матча с "Александрией". Эпизод случился на 97-й минуте когда Рыбалка схватил Гармаша руками в своей штрафной и после просмотра ВАР рефери назначил 11-метровый удар.

Румынский специалист отметил, что этот фол стал следствием давления его команды.

"Мы играли против хорошего соперника, организованного соперника. который действовал агрессивно, с хорошим контролем мяча. В плане мотивации они были хорошо подготовленными и нам было тяжело. В конце на фоне усталости это нормально, чтобы были такие стыки и переживания и эмоции. Тот же пенальти так же пришел на фоне усталости, из-за того, что мы давили соперника. Они ошиблись и мы заработали. Вопросов даже не было к этому пенальти. Он был 100%", – заявил Мирча Михайлович в интервью "Профутбол Digital".

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Кроме того, Луческу прокомментировал ситуацию в конце первого тайма, когда он жестко "напихал" рефери.

"Игра была напряженная, на больших скоростях. много контактов, но слишком легко мы карточки набираем .6 за игру. Эти карточки набираются и в какой то момент игроки выбывают. Очень легко нам раздают "горчичники", – подытожил румынский наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.

Во время матча на зрителей за замечание напала толпа ультрас. Позже одна из пострадавших рассказала подробности происшествия.